Tétouan: Atelier de formation au profit des aidants auprès de personnes en situation de handicap

Un atelier de formation international destiné aux aidants auprès de personnes en situation de handicap s'est tenu, récemment à Tétouan, dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces prestataires de services.



Placée sous le slogan "Prendre soin de nous-mêmes en prenant soin de nos enfants en situation de handicap", cette formation a été initiée par l'association Hanane pour la protection des enfants handicapés de Tétouan et encadrée par des experts espagnols, a indiqué l'association dans un communiqué.



Destiné à un groupe de mères d'enfants en situation de handicap, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec des acteurs de la société civile espagnole.



L'association a fait savoir que la formation s'est tenue sous la supervision de psychologues espagnols et s'est basée sur une approche visant à offrir un soutien psychologique aux mères d'enfants en situation de handicap, et à leur apprendre comment interagir avec les personnes à besoins spécifiques, notamment les enfants.



Cet atelier s'est assigné pour objectifs de fournir des outils et des stratégies pour améliorer la santé émotionnelle et le bien-être des aidants auprès des personnes en situation de handicap, ainsi que d'offrir des informations et des moyens pratiques pour la prise en charge personnelle, ainsi que la gestion du stress et de l'anxiété.



Il vise également à renforcer le soutien mutuel et l'échange d'expériences entre les aidants, à promouvoir leur autonomisation et à respecter les aidants dans leur rôle de soignants.