Tetiana Kogout. Hôtesse de train ukrainienne pour VIP occidentaux

Les chemins de fer ukrainiens ont transporté plus de 500 délégations officielles en 21 mois de guerre

Elle habite dans un bourg perdu d'Ukraine, mais sa collection de photos en compagnie de puissants dirigeants occidentaux est impressionnante. Car Tetiana Kogout est hôtesse de train et accompagne les VIP qui viennent soutenir les Ukrainiens face à l'invasion russe.La voilà avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou la cheffe d'Etat slovaque Zuzana Caputova: ce ne sont là que quelques clichés qu'elle fait défiler sur son téléphone."J'ai accompagné des dizaines de passagers : présidents, Premiers ministres, princes...", raconte à l'AFP cette femme de 36 ans soigneusement maquillée.Originaire de Golovetsko, village à deux heures de Lviv, la grande ville de l'Ouest, où elle habite toujours avec son mari et leur fils adolescent, Tetiana n'aurait jamais pensé rencontrer célébrités et ou chefs d'Etat lorsqu'elle a commencé à travailler comme "providnytsa" --hôtesse de wagon-lit-- il y a 19 ans.Dans ce pays, le plus vaste d'Europe où tous les avions commerciaux sont cloués au sol depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, les trains de nuit restent un élément central des déplacements des Ukrainiens dans le pays et vers l'étranger. Le tout à des tarifs relativement bon marché, et avec une ponctualité impressionnante en temps de guerre.Les soutiens occidentaux de l'Ukraine n'ont pas le choix: eux aussi doivent voyager dans ces trains, le plus souvent depuis la Pologne.Chaque wagon est desservi par un ou deux hôtes qui contrôlent les billets, servent thé, café et biscuits, tout en veillant au calme et à la propreté.Au début de l'invasion russe, Tetiana travaillait pendant des semaines, parfois sous les bombardements, sur des trajets d'évacuation de civils.Quand les forces russes ont été contraintes à la retraite au printemps 2022 après avoir échoué à prendre Kiev et les officiels occidentaux avaient commencé à affluer, plusieurs dizaines d'hôtes et hôtesses se sont vu confier la mission d'accompagner ces délégations.Sa première était celle de la présidente du parlement européen Roberta Metzola début avril 2022. L'équipage du train a compris qu'il allait y avoir des VIP en voyant des agents de sécurité à la gare en Pologne.Plus d'un an et demi plus tard, Tetiana ne compte plus ses invités de marque. Elle a appris à se débrouiller en anglais pour "offrir du thé ou du café" et "comprendre les questions" de ses passagers."Ils nous remercient pour le travail, disent: +Vous êtes restée dans le pays, est-ce vous n'avez pas peur?+", raconte Tetiana, assise sur une couchette dans le train 091/92 reliant Kiev et Lviv, où elle travaille lorsqu'elle n'effectue pas une mission VIP.Au total, les chemins de fer ukrainiens ont transporté plus de 500 délégations officielles en 21 mois de guerre.Par souci de sécurité, ces voyages sont organisés dans le plus grand secret, mais parfois des détails émergent plus tard, comme cette vidéo du média Politico, où le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien de l'époque Mario Draghi taquinent le président français Emmanuel Macron qui a, paraît-il, obtenu le compartiment le plus chic lors du déplacement du trio à Kiev en juin 2022.Le voyageur avec lequel Tetiana a voyagé le plus souvent est l'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson qu'elle a accompagné quatre fois en tant que chef de gouvernement et après son départ de ce poste. Il lui a offert son bonnet avec l'emblème du métro londonien.C'est aussi M. Johnson qui consolait Tetiana durant son "plus mauvais trajet" le 24 août 2022, lorsqu'une frappe russe sur un noeud ferroviaire a tué au moins 25 civils, dont deux de ses collègues.L'équipe de la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock était en revanche "très impressionnée" par la ponctualité de son train arrivé à Kiev pile à l'heure."Ils disaient que chez eux, en Allemagne, ça n'existe pas", raconte Tetiana, alors que la Deutsche Bahn allemande est en effet moquée pour la qualité inégale de son service.Tetiana assure que son train VIP n'a eu qu'une fois un quart d'heure de retard. La cause, des intempéries ayant entraîné la chute d'un arbre sur les rails. "On a dû expliquer (à la délégation) que ce n'est pas un bombardement mais simplement la pluie".Enfin, elle raconte s'être constitué "un petit musée" de souvenirs offerts par ses passagers: badges, notes de remerciements, stylos, carnets..."Je n'avais jamais imaginé que je pourrais rencontrer des présidents d'autres pays, leur parler", confie Tetiana, "mais j'aurais préféré la paix chez nous et les voir uniquement à la télévision".