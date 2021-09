"Terre de mon pays" , une œuvre riche en symboles

Dans le cadre d'une résidence artistique et pour un show inédit, le Festival portugais "Siete Soles Siete Lunas" a accueilli, pour la 3ème fois, la talentueuse chanteuse marocaine Soukaina Fahsi. Soukaina, qui représente le Maroc parmi d'autres pays, à savoir la France, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, entre autres, présentera un mélange acoustique de ses chansons à succès et invitera le publie à travers sa musique à une balade pour découvrir des œuvres issues du patrimoine marocain, dont Qassida et Joudia, avec, en bonus, une chanson traditionnelle portugaise.