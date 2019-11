“Terminator : dark fate” s'empare du box-office

Le dernier opus de "Terminator" s’est emparé du box-office nord-américain pour son week-end d’exploitation, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

"Terminator: dark fate", le troisième d'une série de films joués par Arnold Schwarzenegger en assassin cybernétique, a réalisé 29 millions de dollars de recettes. "Joker", récit de la transformation du comique raté Arthur Fleck en super-vilain qui deviendra l'ennemi juré de Batman, est quant à lui relégué en deuxième position. Le film porté par Joaquin Phoenix a remporté près de 14 millions de dollars sur trois jours et près de 300 millions sur cinq semaines.

Avec un peu plus de 12 millions de dollars empochés depuis vendredi, le deuxième volet de "Maléfique: le pouvoir du mal" descend en troisième marche du podium. La célèbre sorcière de Disney, interprétée par Angelina Jolie, engrange près de 85 millions de dollars de recettes en trois semaines d’exploitation.

De son côté, "Harriet", qui relate l'histoire d'Harriet Tubman qui a aidé des centaines d'esclaves à fuir le sud des Etats-Unis après avoir elle-même échappé à son propriétaire en 1849, arrive en quatrième place dès sa sortie.

Il a récolté 12 millions de dollars sur le week-end. En cinquième rang point "La Famille Addams" et ses monstres étranges, qui empoche un total de 85 millions en quatre semaines.