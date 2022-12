Tenue à Rabat de la 8ème réunion de la commission du contrôle des objectifs de développement durable de l'ARABOSAI

La Cour des comptes a organisé, du 28 au 30 novembre à Rabat, la huitième réunion de la Commission du contrôle des objectifs du développement durable de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARABOSAI).



Un communiqué de la Cour des comptes indique dimanche, qu’outre les représentants de la Cour, ont pris part à cette réunion qui s’est tenue en présentiel, les représentants des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Etat du Koweït, du Royaume d’Arabie Saoudite, du Sultanat d’Oman, du Royaume Hachémite de Jordanie, de la République Arabe d’Egypte et de la Libye.



Les représentants du Bureau de Contrôle Financier et Administratif de l’Etat de Palestine ont participé à distance à la réunion, ajoute la même source.



Dans une allocution prononcée en son nom par le Secrétaire général de la Cour des comptes lors de la séance d’ouverture, Mme Zineb El Adaoui, Premier président de la Cour, a rappelé le contexte particulier de l’organisation de cette réunion qui se caractérise par la priorité globale accordée aux objectifs de développement durable par l’ARABOSAI lors de sa restructuration et l’adoption de son plan stratégique 2023-2028, et par les conclusions de l’assemblée générale de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INCOSAI), tenue à Rio de Janeiro, du 07 au 11 novembre 2022, ayant consacré les rôles vitaux des institutions supérieures de contrôle pour aider les pays à se préparer et à répondre aux problèmes de développement émergents et à créer une différence dans la vie des citoyens.



L’ordre du jour de cette réunion a porté principalement sur les indicateurs du plan stratégique de l’ARABOSAI pour la période 2023-2028, en relation avec les objectifs de développement durable et les activités y rattachées, ainsi que sur la préparation du plan opérationnel de la Commission du contrôle des objectifs du développement durable et la répartition des travaux et rôles entre les institutions de contrôle membres de ladite commission, souligne le communiqué.



A rappeler que la Cour des comptes assure la présidence de la commission du contrôle des objectifs de développement durable de l’ARABOSAI, conformément à la décision de l’Assemblée générale de ladite organisation lors de sa quatorzième réunion tenue à Djeddah du 25 au 27 octobre 2022.