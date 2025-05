Tenue à Rabat de la 20e réunion de haut niveau du Forum de coopération sino-arabe et de la 9e session du Dialogue politique stratégique

La 20e réunion de haut niveau du Forum de coopération sino-arabe et la 9e session du Dialogue politique stratégique sino-arabe se sont tenues, mercredi à Rabat, en vue de renforcer les relations de coopération stratégique entre les Etats arabes et la République Populaire de Chine.



Ont pris part à cette réunion des hauts responsables et représentants des ministères arabes des Affaires étrangères, ainsi qu’une délégation de haut niveau de la République Populaire de Chine, composée de plusieurs secteurs et institutions chinoises concernées, outre une délégation de hauts responsables du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.



L'accueil par le Maroc de ces deux sessions dénote de l’attention que porte le Royaume, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, au renforcement des relations de coopération entre le Royaume et la République Populaire de Chine amie, ainsi qu’avec l’ensemble des Etats arabes frères, dans le cadre du respect mutuel, de la solidarité et du développement commun.



Ces deux sessions se sont penchées sur les moyens de soutenir le partenariat sino-arabe dans un contexte de mutations internationales accélérées. A cette occasion, les deux parties ont réitéré leur engagement commun de renforcer le dialogue politique, d’élargir les perspectives de partenariat économique et d’intensifier la concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Elles ont également exprimé leur volonté d’asseoir une coopération multidimensionnelle, basée sur le respect mutuel et les intérêts communs, ainsi que le respect de la souveraineté des pays et leur intégrité territoriale.



Dans le document final adopté, les deux parties ont exprimé leur soutien aux efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, tout en soulignant l'importance du rôle de la présidence de ce comité.



En effet, elles se sont félicitées de l’action du Comité Al-Qods ainsi que des efforts consentis par l'Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif, pour soutenir la résilience de la ville d’Al-Qods et des Maqdessis et défendre la cause palestinienne, notamment à travers les aides médicales, humanitaires et alimentaires d’urgence fournies aux Palestiniens.



Les deux parties ont également réaffirmé le droit du peuple palestinien à établir un Etat de Palestine indépendant, avec pour capitale Al-Qods Est, sur la base des frontières de juin 1967, conformément aux résolutions internationales y afférentes.



A cet égard, elles ont loué les efforts du Royaume pour l'organisation, le 20 mai 2025 à Rabat, de la 5e Réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats.



Les participants ont également salué les initiatives atlantiques lancées par le Souverain en tant que processus de partenariat devant jouer un rôle capital dans le renforcement des liens de coopération, d'intégration et de complémentarité économique entre les pays de la région, ainsi que dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagées.



Au registre du renforcement de la paix et de la sécurité internationales, les deux parties se sont félicitées de la présidence marocaine de la 6e Conférence sur l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, exprimant leur soutien à la présidence par le Maroc du Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique.



Elles ont également réaffirmé l'importance de la lutte contre le crime transfrontalier et son lien avec le terrorisme et le séparatisme, soulignant la nécessité d’y faire face à travers la coopération sécuritaire, l’échange d’informations et l’intensification des efforts conjoints pour lutter contre le financement de ce crime.



Elles ont aussi condamné le terrorisme sous toutes ses formes, manifestations et mobiles, insistant sur la nécessité de le combattre, d’en éradiquer les racines et d'en tarir les sources.

A cet égard, les deux parties ont salué l'accueil par le Maroc du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.



Sur un autre registre, elles ont mis en avant l’importance de la fédération des efforts régionaux et internationaux pour parvenir à des solutions politiques aux crises et questions régionales, y compris la situation que traversent certains pays arabes, insistant sur l'engagement en faveur de leur unité et le respect de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale.



Concernant l’évolution de la situation en Libye, les deux parties ont salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour garantir la sécurité et la stabilité dans ce pays, relevant la centralité de l'accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat.



D'autre part, elles ont exprimé leur soutien aux initiatives chinoises, à l'instar de celle de "la Ceinture et la Route", ainsi que "l'Initiative pour le développement mondial" en tant que cadre contribuant à renforcer la coopération sino-arabe dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l'économie numérique et de la logistique.



Sur le volet économique, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de drainer des investissements chinois dans le monde arabe et d’accroître le volume des échanges commerciaux, tout en veillant à conclure des partenariats dans divers secteurs vitaux, à l'instar des infrastructures, de l’industrie, des technologies, des énergies renouvelables, du tourisme, de la santé et de l’intelligence artificielle.



A cet égard, elles se sont félicitées des efforts déployés par le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc "AI Movement", relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).



Les deux parties ont, par ailleurs, loué les conclusions de la 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, tenue en février dernier à Marrakech, qui ont été actées dans la "Déclaration de Marrakech", remerciant le Royaume pour sa sage présidence de la 6e Assemblée des Nations unies pour l'environnement.



Par ailleurs, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la promotion de la coopération sino-arabe dans le domaine culturel et de dialogue des civilisations, ce qui est de nature à contribuer à raffermir la compréhension et la communication au service des intérêts communs, soulignant l'importance de consolider la coopération dans les domaines des politiques sociales et l'autonomisation des femmes pour contribuer au développement durable.



A cet égard, les participants ont mis l'accent sur l'importance de la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport, se félicitant de l'organisation par le Royaume du Maroc de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, ainsi que de l'accueil par le Royaume d'Arabie saoudite du Mondial 2034.



Les conclusions de ces deux sessions à Rabat constituent un pas de plus pour hisser le partenariat entre les deux parties à des perspectives plus élargies dans différents domaines d'autant que le forum sino-arabe constitue un espace de haut niveau pour renforcer le dialogue, la concertation et la coopération fructueuse entre les deux parties.