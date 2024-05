Tenue à Addis-Abeba de consultations politiques en perspective de la première Commission mixte Maroc-Ethiopie

L’ambassadeur, directeur général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, a co-présidé, lundi à Addis-Abeba, avec le vice-ministre des Affaires étrangères éthiopien, Arega Mesganu, des consultations politiques en perspective de la première session de la Commission mixte Maroc-Ethiopie.



Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en 2016 en Ethiopie.



Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue l’état actuel des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale Démocratique de l'Éthiopie et d’explorer les pistes de partenariat à renforcer notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de la sécurité alimentaire, de l’investissement et du commerce, de l’énergie verte, et de l’aviation civile, dans l’objectif d’ériger ce partenariat en un modèle de coopération Sud-Sud réussi et mutuellement bénéfique.



Cet échange a également porté sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Une convergence de vue s’est dégagée sur plusieurs questions avec un accent particulier sur le continent d’appartenance des deux pays, en l'occurrence le continent africain.



Cette rencontre a connu la participation de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’hammdi, ainsi que de plusieurs responsables des ministères des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et de l'Ethiopie.