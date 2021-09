Tentative de coup d’Etat à Conakry: Vers un report du match Guinée-Maroc

L’ équipe nationale doit affronter, aujourd’hui (17h), la Guinée dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial FIFA Qatar 2022. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont d’ores et déjà pris leurs quartiers dans un hôtel de Conakry. Mais le maintien de la rencontre est en suspens. Des tirs nourris d'armes automatiques retentissaient dimanche matin dans le centre de Conakry, théâtre d'une probable tentative de coup d'Etat menée par des militaires, ont rapporté plusieurs témoins à l'AFP.



D’après le site de la SNRT, la délégation marocaine aurait vécu un réveil brutal, sous le son assourdissant des tirs et des explosions. Nul doute que l'entraînement d’hier ainsi que la conférence de presse du sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, on dû être annulés afin de garantir la sécurité de la délégation marocaine. Des décisions qui laissent planer un doute de plus en plus grand sur la tenue de la rencontre, programmée cet après-midi.