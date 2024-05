Tedros Adhanom Ghebreyesus : Il n'y a pas d'alternative à l'approche multilatérale pour lutter contre les pandémies à venir

Il n'y a pas d'alternative à une approche multilatérale pour préparer la communauté internationale à faire face aux épidémies susceptibles de survenir à l’avenir, a indiqué le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Intervenant lors de la session plénière de la 77e Assemblée mondiale de la santé, qui s'est ouverte lundi à Genève, le chef de l’OMS a indiqué qu'il y avait un espoir de parvenir à un consensus sur l’accord mondial sur les pandémies avant l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, se disant ''convaincu'' que cet objectif peut être atteint conformément à la volonté commune de faire face aux pandémies qui menacent l'avenir de l'humanité.



La menace d'une nouvelle pandémie s'ajoute à d'autres menaces telles que les conflits, le changement climatique, la pauvreté, l'inégalité, la mortalité infantile, les épidémies de choléra et les maladies mentales, a-t-il noté, déplorant l'aggravation du retard pris dans la réalisation des objectifs sanitaires du développement durable dans le contexte du COVID-19.



De l'avis de M. Ghebreyesus, le quatorzième programme général de travail de l'OMS devrait contribuer à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et à tirer les leçons du passé.



La 77ème Assemblée mondiale de la santé se tient à Genève jusqu'au 1er juin, sous le thème "Un monde mobilisé pour la santé, la santé pour tout le monde", avec la participation du Maroc.



Cette Assemblée constitue une plateforme essentielle pour relever les défis sanitaires mondiaux existants, tels que le VIH, la rougeole et la poliomyélite, dans le contexte de l’urgence climatique et de la progression de maladies telles que l’hypertension et l’obésité.