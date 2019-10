Taylor Swift fan de Madonna

Si elle accumule les fans aux quatre coins de la planète, Taylor Swift n’en reste pas moins une fan elle aussi. Et visiblement, l’interprète de «You Need To Calm Down» est une adepte de la discographie de Madonna.

Le 12 octobre dernier, Taylor Swift a assisté au concert de la superstar donné dans le cadre de sa tournée «Madame X» en plein cœur du quartier de Brooklyn à New York et plus précisément au BAM Howard Gilman Opera House.

Très active sur les réseaux sociaux, la célèbre chanteuse n’a pas hésité à commenter sa soirée qu’elle a d’ailleurs passée avec son ami Antoni Porowski: «Merci Madonna pour ce spectacle exceptionnel», peut-on lire. «Applaudissez les danseurs, chanteurs, musiciens, scénographes, membres de l’équipe phénoménaux et M qui ont tout donné», a-t-elle également commenté.

Les deux chanteuses se connaissent depuis quelques années déjà. Elles ont d’ailleurs partagé la scène en 2015 lors de la cérémonie iHeartRadio Music Awards. Taylor Swift avait alors accompagné son homologue à la guitare afin d’interpréter «Ghosttown».