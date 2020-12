Taylor Swift a repoussé la sortie d’Evermore pour Paul McCartney

Taylor Swift a choisi de reporter la sortie de son nouvel album ‘Evermore’ afin de ne pas le sortir en même temps que le nouveau disque de Paul McCartney. L’ancien chanteur des Beatles a révélé ce gentil geste de la star lors d’une interview avec Howard Stern, expliquant : “J’ai fait la Une de Rolling Stone avec Taylor Swift et elle m’a envoyé un e-mail récemment en me disant : “Je ne l’ai dit à personne, mais j’ai un autre album. Je veux le sortir pour le 10, je crois. Mais j’ai découvert que tu vas sortir McCartney III le 10, donc j’ai décalé ça au 18”. Puis elle a découvert que je le sortais finalement le 18, donc elle l’a redécalé au 10. Donc les gens, apprenez cela : ne restez pas dans les pattes les uns des autres.”



Taylor a dévoilé ‘Evermore’ le 11 décembre dernier, seulement quelques mois après son disque ‘Folklore’, toutefois elle a insisté sur le fait qu’elle ne sortirait pas de 3ème album avant la fin de l’année. Des fans aux yeux de lynx ont récemment repéré le titre “Woodvale” sur une pochette alternative de “Folklore” et ont tout de suite cru en la possibilité d’un troisième disque, cependant Taylor a expliqué la signification de ce titre alternatif sur le plateau de Jimmy Kimmel.



“J’ai tendance à laisser plein d’indices dans mes chansons”, a-t-elle confié. “Et les fans trouvent ça cool car ils aiment déceler des choses et ils remarquent toujours beaucoup de trucs dans mes clips, mes photos et tout ça. Mais parfois je vais trop loin et je fais des erreurs. Quand je concevais ‘Folklore’, j’avais même peur de révéler le titre de l’album à mes proches. Je n’ai dévoilé le titre à personne jusqu’à la veille de sa sortie. Donc j’ai trouvé un faux nom pour l’album qui contenait le même nombre de lettres. J’ai choisi un nom au hasard... j’ai choisi ‘Woodvale’. Je voulais voir de quoi ça aurait l’air sur une pochette d’album, j’ai créé de fausses versions, puis j’ai réalisé que je ne voulais pas de titre sur l’album. Mais on n’a oublié d’enlever le titre d’une pochette en particulier.”