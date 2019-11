Taourirte bientôt dotée d’un nouveau tribunal de première instance

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a procédé, lundi à Taourirte, au lancement des travaux de construction du tribunal de première instance, à l’occasion de la célébration du 64ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance.

Financé par le ministère de la Justice, pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 50,83 millions de DH, le tribunal s’étend sur une superficie globale de 10.000 m2, dont 8.440 m2 couverte. Il est composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux.

L’édifice comprend notamment quatre salles d’audience (deux civiles et deux pénales), des fronts offices, un espace pour les archives et un bureau de comparution des détenus.

Il englobe aussi un espace de gestion administrative, un pavillon greffier, un pavillon parquet, des bureaux des magistrats, des bureaux des substituts, une bibliothèque, une salle des réunions, un bureau du procureur du Roi et un autre du président, ainsi que d’autres dépendances.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a souligné que la commémoration de la Fête de l'Indépendance constitue, à l’instar des autres fêtes nationales, une occasion de lancer de nouveaux projets de développement et de visiter des chantiers en cours de réalisation, notant que le projet de construction du tribunal de première instance de Taourirte s’inscrit dans le cadre du programme national du ministère visant la modernisation de ses administrations, aussi bien les tribunaux de première instance que les Cours d’appel.

Ce projet tend à contribuer à améliorer et développer la qualité des services et des prestations fournis aux citoyens par le tribunal, en tant que service pour les justiciables, a-t-il ajouté, précisant que le tribunal de première instance de Taourirte sera fin prêt dans 20 mois.

Le ministre de la Justice, qui était accompagné du gouverneur de la province de Taourirte, Larbi Touijer, a rappelé que ce nouvel édifice comprend notamment 71 bureaux, quatre salles d’audience, des espaces d’archivage, ainsi que d’autres services sociaux.