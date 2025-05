Taounate : Près 44.000 bénéficiaires des maisons de jeunes depuis janvier

Quelque 43.813 jeunes ont bénéficié, entre le 20 janvier et le 02 mai 2025, du programme d'élargissement de l’offre pédagogique et d’animation dans les établissements de jeunes au niveau de la province de Taounate.



Il s’agit de 18.995 garçons et 24.818 filles, selon des données rendues publiques à l’occasion du premier forum provincial des jeunes, organisé mardi à Taounate par la direction provinciale de la jeunesse en partenariat avec le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH), les conseils communal et provincial et des associations locales sous le thème "20ans au service du développement humain".



Selon la même source, la maisons de jeunes de Kariat Ba M’hamed a accueilli durant cette période 18.476 jeunes, suivi de la maison de jeunes de Bouhouda (4.767), de Beni Oulid (3883), de khlafa (3262) et Galaz (3215). Le reste est réparti entre les structures de Bouchabel, Ghafsai, Oulja, Thar Souk, Armila, Ain Aicha et Bouchabel.



Ces jeunes bénéficient d’activités dans le cadre de deux axes. Le premier concerne l’élargissement de l’offre pédagogique en impliquant les élèves des établissements scolaires au cours des heures creuses. Quant au deuxième axe, il porte sur la multiplication des festivals provinciaux pour les créations des jeunes pour mettre en valeur la créativité des enfants et des jeunes à travers des ateliers et des expositions dans les espaces publics.



Le premier forum provincial des jeunes a été l’occasion de mettre l’accent sur les acquis réalisés par l’INDH et ses partenaires dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse au niveau de la province.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du département de la jeunesse à Fès-Meknès, Ismail Hamraoui a indiqué que ce forum, fruit d’un partenariat entre la direction provinciale de la jeunesse et le CPDH, se veut un espace de mettre en valeur les créations et les ambitions de la jeunesse locale, ajoutant que l’objectif de ce partenariat est d’élargir l’offre dédiée aux jeunes de la province.



Et de souligner que le forum constitue en outre une occasion de renforcer l’implication des jeunes de Taounate dans plusieurs initiatives lancées par le département de la jeunesse, lesquelles initiatives traduisent les engagements pris à l’échelle de l’ensemble des différentes préfectures et provinces de la région.