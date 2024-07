Tanger s’apprête à accueillir le Festival Art Explora

Le Festival Art Explora, festival culturel gratuit et itinérant qui sillonnera la Méditerranée jusqu’en 2026, fera escale à Tanger du 20 au 29 septembre.



Initié par la Fondation Art Explora, le festival se déploie à bord du bateau-musée pouvant accueillir jusqu’à 2000 visiteurs par jour avec des expériences immersives, en partenariat avec le musée du Louvre et l’Ircam x Centre Pompidou, mais aussi à quai dans un ensemble de pavillons d’exposition et hors les murs dans divers lieux des villes hôtes, avec une programmation mêlant expositions, réalité virtuelle, performances, conversations, projections de films et concerts, indique un communiqué des organisateurs.



"Le Festival Art Explora est un festival itinérant sillonnant les mers et les océans du monde entier grâce à son bateau-musée pour proposer des expériences artistiques et culturelles innovantes accessibles gratuitement", précise la même source, notant que cette aventure inédite répond à l’ambition de la Fondation Art Explora de favoriser un accès toujours plus vaste et démocratique aux arts.



Après des premières escales réussies à Malte et à Venise, le festival et son bateau-musée ont été inaugurés officiellement lors d’une grande étape à Marseille en juin dernier accueillant près de 60.000 personnes.



Jusqu’à l’automne 2026, le festival visitera un total de 20 ports à travers 15 pays méditerranéens, offrant la possibilité aux artistes, aux commissaires d’exposition, aux institutions, aux associations et ONG d’aller à la rencontre de tous les publics autour d’un festival, dont le contenu s’ancre dans le patrimoine et les enjeux de chaque pays visité.

Collectivement, ils imagineront une nouvelle vision de la Méditerranée, berceau de grandes civilisations et creuset de nombreuses cultures.



"L’année 2024 signe le top départ du Festival itinérant Art Explora unique au monde, avec un côté mer – un bateau-musée conçu par Axel de Beaufort et Guillaume Verdier– et un côté terre – un village avec des pavillons d’exposition imaginés par Jean-Michel Wilmotte", relève le communiqué.



Ce bateau-musée, aux dimensions exceptionnelles de 47 mètres de long, 18 mètres de large et d’un mât de 55 mètres doté de voiles dessinées par l’artiste Laure Prouvost, portant un message universel et fédérateur.



Symbole d’évasion et de découverte, le bateau concentre en lui une part unique d’aventure et d’imaginaire. Naviguant de port en port, lieux d’échanges par excellence, le catamaran connecte des mondes, des cultures et des acteurs.



A bord du bateau-musée, l’exposition immersive "Présentes", avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre, met en avant les figures féminines dans la civilisation méditerranéenne.



Une expérience en deux temps avec un film documentaire à visionner sur le pont arrière et une expérience immersive au cœur du bateau-musée. Le voyage sonore en Méditerranée créé par l’Ircam x Centre Pompidou à découvrir sur le pont supérieur.



Dans les pavillons d’exposition à quai, le public découvrira l'exposition "Sous l’azur" qui s’inspire du pouvoir évocateur de la mer Méditerranée, des mythes qui l’entourent, des créatures qui la peuplent et des visions qu’elle fait naître, et l’exposition "Contre-courant" qui aborde les thèmes de l’hospitalité, des migrations et de l’exil, à travers les œuvres de photographes et vidéastes émergents et confirmés.



A cela s'ajoute le Pavillon "Réalité virtuelle" qui présente une sélection parmi les meilleures expériences en réalité virtuelle produites en grande majorité autour du bassin méditerranéen et traitant les thématiques transverses à toute l’itinérance du Festival Art Explora.



La programmation artistique s’empare du thème du Mythe des sociétés contemporaines. Ces mythologies se présentent comme des récits historiques ou imaginaires partagés, transmis, racontés, indissociables des territoires qu’elles racontent et des gens qui les font vivre.



Au programme de cet événement, organisé en partenariat avec Le 18, un espace culturel pluridisciplinaire basé à Marrakech, figurent des visites et des ateliers avec les écoles et les associations toutes les matinées. Le weekend, des ateliers pluridisciplinaires seront proposés au grand public, avec le premier week-end consacré à des ateliers visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux et à explorer les bonnes pratiques à adopter au quotidien.