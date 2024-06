Tanger abrite la 7è édition des journées d'étude en réanimation, anesthésie et urgences

L'association des médecins anesthésistes-réanimateurs du Nord organise, les 7 et 8 juin, la 7è édition des journées d'étude en réanimation, anesthésie et urgences, qui sera consacrée à l'examen des dernières avancées en matière de prise du diabète.



Cet événement se penchera sur les problématiques associées au diabète en tant que maladie chronique, tout en discutant des avancées de la recherche médicale et des méthodes de traitement appliquées, indique un communiqué de l'association.



Au programme de ce colloque scientifique, 21 sessions sur deux jours, mettant en lumière la médecine infectieuse, la médecine de la douleur, l'anesthésie locale et la réanimation cardio-pulmonaire, à travers des ateliers pratiques, des conférences d'orientation et des séminaires scientifiques, avec la participation de professeurs de médecine, de chirurgiens et de médecins réanimateurs anesthésistes du secteur public et privé.



Le président de l'association, Aziz Sadraoui, a souligné que le choix de la thématique de cette édition est lié à la gravité du diabète, en tant que maladie ciblant divers organes et systèmes vitaux du corps humain, en particulier le cœur, les artères et le système nerveux, ainsi que ses complications au niveau des articulations.



Ces journées scientifiques seront clôturées par un débat ouvert sur le thème "Neuropathie chez les patients diabétiques", visant à discuter des difficultés rencontrées par les proches des patients atteints de diabète, avec la participation d'intervenants du domaine médical, social, ainsi que des enseignants-chercheurs et des journalistes.



L'association avait abordé, au cours des éditions précédentes de ce congrès annuel, plusieurs thématiques, en l'occurrence "Les erreurs médicales et la protection du médecin", "Avortement et santé de la femme entre médecine, religion et droit", "Don d'organes humains", "Violences faites aux enfants", "Maladies neurologiques dégénératives", et "Conséquences sanitaires et sociales des accidents de la route".



Il convient de noter que l'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre de l'intérêt que porte l'association aux avancées de la recherche scientifique et au développement des compétences professionnelles spécialisées dans les domaines de la chirurgie, des interventions thérapeutiques et des services hospitaliers, ainsi que ses efforts en matière de renforcement des liens entre les médecins, les enseignants, les étudiants en médecine et les cadres de santé, afin de favoriser la communication scientifique et la complémentarité professionnelle entre les composantes du système de santé.