Tanger à l’heure du 10ème festival international du Film de Cap Spartel

La 10ème édition du Festival international du film de Tanger Cap Spartel se tiendra, du 17 au 20 avril à Tanger, sous le thème "Voyages vers l'autre".



Organisée par l'Observatoire marocain de l'image et des médias, cette édition prévoit d’organiser une cérémonie à la célèbre salle de cinéma "Alcazar" (Médina de Tanger) pour rendre hommage au cinéaste Abdelkader Lagtaâ, l’une des figures de proue du cinéma marocain, ainsi qu’à Yhtmad Bouziane, une activiste qui œuvre pour la culture et les arts à Tanger, a indiqué la direction du festival dans un communiqué.



Cette nouvelle édition du festival explore la relation entre le cinéma et le voyage, comme une quête de découverte de soi et des autres.

C'est ainsi qu'une sélection de films mettra en lumière cette thématique, en mettant l'accent sur les aspects culturels et cinéphiles.



Dans ce cadre, le festival prévoit des ateliers et des master classe animés par l'acteur Mourade Zeguendi, au profit des étudiants et élèves des établissements scolaires de la région.

Le volet artistique de ce festival s'étend également à travers une exposition de photographies signées par le voyageur suisse et réalisateur de documentaires, Beat Presser, en présence d'une délégation de l'ambassade suisse au Maroc.



Soulignant la diversité culturelle, une présentation et un atelier sur l'Ikebana, l'art floral japonais, auront lieu en collaboration avec l'ambassade du Japon, invité d'honneur de cette édition.



De plus, un atelier d’écriture de scénarios, animé par le scénariste Hamid Takni, offrira aux jeunes du Centre culturel "Noujoum Al Boughaz" une occasion de développer leurs talents créatifs, a-t-on ajouté. Cette édition compte également la remise du Prix de la jeunesse en l'honneur de l'artiste arabe El Yaâqoubi, dans le but d'encourager la jeunesse à partager ses expériences cinématographiques et la première internationale de deux films du réalisateur-voyageur Beat Presser.



En outre, une table ronde sur le thème du voyage au cinéma et dans la littérature réunira des académiciens et des chercheurs.

Parallèlement, le festival compte une compétition internationale comprenant 13 films internationaux ainsi que 4 films qui mettent en lumière des jeunes talents du Maroc.



Cette nouvelle édition propose des films internationaux d'Irlande, de Tunisie, d’Algérie, du Venezuela, de Suisse, de Syrie, d'Espagne, du Portugal, d'Afghanistan et de France.

Dans un élan poétique, des lectures de haïkus, poème d'origine japonaise extrêmement bref, seront programmées par des figures reconnues dans le domaine de la poésie.



Le festival couronnera son programme avec la sélection du meilleur scénario de court-métrage sur le thème du vélo et du voyage, impliquant des cinéastes du Maroc, de Bahreïn et de Syrie.

Une séance de dédicaces sur le cinéma avec Ahmed Sijilmassi, Afifa Hassainate et Abdelilah Khattabi clôturera cet événement culturel.