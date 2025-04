Tanger: Signature de deux conventions de partenariat pour le développement de l'industrie automobile

Deux conventions de partenariat pour le développement de l'industrie automobile marocaine ont été signées, mercredi à Tanger, en marge de la 8è édition de l'Automotive meetings Tangier-Med.



La première convention entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des cCompétences, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), vise le renforcement en compétences de l’écosystème automobile.



Elle a pour objectif la promotion de l’emploi dans le secteur de l’automobile, et l’accompagnement de sa montée en puissance à travers la formation d’un vivier de compétences qualifiées adaptées à ses besoins, et la facilitation du recrutement des talents au profit des entreprises de l’écosystème automobile, rapporte la MAP.



Le second accord de partenariat liant le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’AMICA, porte sur le développement de l’intégration locale de l’industrie automobile, l’objectif étant de développer davantage la valeur ajoutée locale des exportations des voitures et des composants pour une meilleure compétitivité du secteur.



A cet effet, un cabinet a été mandaté par l’AMICA pour assurer l’accompagnement de cette dernière convention, notamment à travers l’identification des nouveaux besoins et opportunités d’intégration et la création des fiches de projets à communiquer aux différents réseaux professionnels, afin d’identifier de nouveaux candidats à l’intégration locale.



Il est à rappeler que le secteur automobile a réalisé, en 2024, un chiffre d’affaires à l’export record de 157 milliards de dirhams et une croissance de 148% en moins de dix ans, permettant au Maroc de consolider son positionnement comme pionnier africain de la construction automobile et de se hisser sur le podium des plateformes les plus compétitives au monde.



Le Maroc s’impose également comme un acteur majeur de la mobilité de demain. L’usine Stellantis de Kénitra fabrique aujourd’hui, en exclusivité mondiale, trois véhicules électriques urbains et le groupe Renault a, pour sa part, affecté à ses sites marocains deux modèles électriques stratégiques.



Organisée par l'Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA), en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous le thème "Industrie automobile, opportunités et risques", cette édition rassemble les principaux acteurs de la filière automobile autour des sujets d’actualité du secteur notamment la voiture électrique, la voiture connectée et la décarbonation.



Au programme de cet événement de trois jours figurent des rencontres B to B, ainsi que des conférences et tables rondes qui seront animées par des experts du secteur.