Tanger : Présentation des opportunités d'investissement dans la région aux Marocains du monde

Le Centre régional d’investissement à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a organisé, jeudi à Tanger, un séminaire sous le thème "Investissements des Marocains résidant à l’étranger : opportunités et perspectives".



Organisée à l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI qui accorde un intérêt particulier aux Marocains du monde, la rencontre a porté sur le développement des territoires par l'investissement des MRE et sur les incitations et avantages exclusifs offerts par l’Etat dans ce sens.



S’exprimant à cette occasion, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au sein du CRI-TTA, Amine El Harti, a mis en exergue les opportunités d'investissement disponibles au niveau de la région dans divers secteurs, ainsi que les mécanismes d'incitation et les programmes d'accompagnement offerts par l’Etat aux investisseurs et particulièrement aux MRE, expliquant que l’Etat a mis en place des procédures administratives simplifiées et digitalisées afin d’encourager l’investissement et de permettre aux MRE un gain de temps conséquent.



Ce dernier a précisé que l'objectif est de faciliter l’intégration des MRE dans le paysage économique régional et de tirer parti de leur valeur ajoutée et de leurs expériences accumulées dans leurs pays de résidence, rapporte la MAP.



De son côté, le président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a mis en avant, dans une allocution lue en son nom, les potentialités de la région, notamment en termes d’infrastructures et du positionnement privilégié du nord du Royaume, qui constitue un pont entre les continents européen et africain.



La région a également mis en place plusieurs aides, dont le fonds Nordev, doté d'un milliard de dirhams sur cinq ans, qui vise à soutenir les entreprises, attirer des investissements et favoriser l'insertion sur le marché du travail, a-t-il poursuivi, notant que les MRE, forts de leur expérience dans les pays où ils résident et qui veulent investir dans la région pourront bénéficier de ces aides.



Le vice-président de la Chambre régionale de commerce, d’industrie et de services (CCIS-TTA), Houssein Ben Taib, a pour sa part mis en avant le rôle de la Chambre dans l’accompagnement des porteurs de projets et des investisseurs dans leurs démarches administratives, ainsi que dans la mise en place de formations au profit des porteurs d’idées pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets.