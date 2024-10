Tanger-Assilah/INDH: Caravane médicale pluridisciplinaire au profit des habitants de la commune d’Al Aouama

L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à la préfecture de Tanger-Assilah a organisé, dimanche, une caravane médicale pluridisciplinaire au profit des habitants de la commune d’Al Aouama, située au sud de Tanger.



Cette initiative socio-humanitaire, organisée en collaboration avec la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale et l'association des médecins de santé publique de Tanger (AMSPT), vise à rapprocher les services médicaux spécialisés des habitants de cette commune et à améliorer la santé maternelle et infantile en milieu rural.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de Tanger-Assilah, Ismael Moutaouakil, a souligné que cette caravane, qui a fait escale à la commune d'Al Aouama, s’inscrit dans le cadre de l'activation de l'axe relatif à la santé maternelle et infantile du 4è programme de la troisième phase de l'INDH, à travers l'organisation de huit campagnes de sensibilisation et deux caravanes médicales en milieu rural.



Il a relevé que l'organisation de cette caravane médicale pluridisciplinaire coïncide avec la Journée internationale des femmes rurales, célébrée le 15 octobre de chaque année, ajoutant que cette caravane mettra particulièrement l'accent sur des services en ligne avec la promotion de la santé maternelle et infantile en milieu rural.



Cette caravane vise à offrir des services médicaux à environ 1.000 bénéficiaires, avec des consultations spécialisées et la distribution gratuite de médicaments aux patients, a-t-il précisé.



Pour sa part, le délégué provincial du ministre de la Santé et de la protection sociale, Said Bouda, a mis l'accent sur le programme établi entre les partenaires pour promouvoir la santé des mères et des enfants tout au long de l'année 2024, notant que cette caravane couvre plusieurs spécialités, notamment la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, l'endocrinologie, la médecine générale, la ORL, la dentisterie, la cardiologie, ainsi que le dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus.



Le responsable provincial a, en outre, fait savoir que cette caravane a pour objectif de fournir des services à environ 1.000 personnes, précisant qu'une équipe de 120 professionnels, comprenant des médecins généralistes et spécialistes, des pharmaciens, des infirmiers, des techniciens et des administratifs, s'engage avec dévouement à assurer le succès de cette initiative, qui a été accueillie avec enthousiasme par les habitants de la commune d'Al Aouama.



De son côté, la présidente de l’AMSPT, Kholoud Al Ahrach, a indiqué que cette caravane, organisée en parallèle avec la Journée internationale des femmes rurales et l’octobre rose, a concentré ses actions sur les dépistages du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, ajoutant qu'à cet effet, une salle dédiée à l'échographie et une autre pour le suivi des femmes enceintes ont été aménagées.



Elle a précisé que la caravane, qui a mobilisé 6 pharmaciens et plus de 70 médecins spécialisés, est marquée par la distribution des médicaments, tout en offrant des consultations médicales dans plusieurs spécialités, en plus de l'organisation d'activités récréatives, éducatives et sportives au profit des enfants des femmes bénéficiaires, sous la supervision d'une association partenaire, ainsi que plusieurs ateliers de sensibilisation sur l'importance de la santé maternelle et infantile et le rôle crucial de la petite enfance dans la promotion de la santé et de la personnalité de l'enfant.



L’association des médecins de la santé publique de Tanger, composée de médecins généralistes, spécialistes, dentistes et pharmaciens, joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du programme visant à promouvoir la santé maternelle et infantile dans la préfecture de Tanger-Assilah, avec huit campagnes de sensibilisation et deux caravanes médicales en milieu rural, dont la prochaine est prévue pour décembre, a-t-elle dit.



Il est à noter que dans le cadre du programme 4 de l’INDH, dédié à l’Impulsion du capital humain des générations montantes, 161 projets ont été réalisés entre 2019 et mai 2024, avec une contribution de l’initiative d'environ 73,13 millions de dirhams, incluant l’équipement de la maison de maternité de la commune d’Ahad Al gharbia et le soutien à sa gestion, l’acquisition d’équipements médicaux et paramédicaux pour les centres de santé, la réalisation de plus de 24 campagnes de sensibilisation bénéficiant à plus de 1.680 femmes, ainsi que l'organisation d’une caravane médicale pluridisciplinaire ayant profité à 700 personnes.