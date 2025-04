Tan-Tan : campagne de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals

Une campagne de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals, vient d’être lancée dans la province de Tan-Tan, à l’initiative du Comité provincial de développement humain, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale.



Cette initiative qui se poursuit jusqu'au 8 mai prochain, s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals (7 avril - 8 mai prochain), placée sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier…Pour préserver la santé de la mère et du bébé".



Cette campagne vise à renforcer la prise de conscience des femmes, notamment en milieu rural et semi-urbain, quant à la nécessité d’un suivi régulier de la grossesse pour garantir une grossesse saine et sécurisée, réduire les complications pouvant mettre en danger la vie de la mère ou du bébé, et leur permettre d’accéder gratuitement à des prestations médicales de qualité.



Dans ce cadre, la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, ainsi que l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ont lancé un programme de sensibilisation comprenant notamment des séances animées par des professionnels de santé, ainsi que des consultations médicales gratuites portant sur le suivi de la grossesse et le dépistage précoce des facteurs de risque.



Les activités de cette campagne se déroulent dans divers centres de santé, centres sociaux de proximité et centres féminins de la province.



Parmi les lieux accueillant ces activités figure le centre social de proximité Ben Khlil, qui a abrité mardi une séance de sensibilisation axée sur la santé et la nutrition de la mère et du bébé, l’allaitement maternel optimal, et la diversification alimentaire.



Plusieurs femmes, enceintes ou non, ainsi que de futures mères, y ont bénéficié de conseils et recommandations sur l’importance des visites de suivi dès le premier jour de grossesse et des compléments alimentaires et des vaccins, outre l’adoption d’un régime alimentaire sain et équilibré, et l’accouchement en établissement de santé.



Cette rencontre de sensibilisation a été également marquée par la présentation d’exposés sur la santé de l’enfant après la naissance et sur l’importance de l’allaitement maternel, essentiel pour le développement affectif, cognitif et une croissance saine de l’enfant.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’action sociale à la province de Tan-Tan, Mohamed Mustapha Lirat, a indiqué que cette campagne nationale vise à sensibiliser davantage les femmes, surtout dans les zones rurales et semi-urbaines, à l’importance d’un suivi régulier de la grossesse pour garantir une grossesse saine, réduire les risques pour la mère et le bébé, et offrir des prestations médicales gratuites et de qualité.



Il a ajouté que cette campagne s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints entre l’INDH et le ministère de la Santé et de la protection sociale, visant à améliorer les indicateurs de santé au niveau national, à lutter contre la précarité sanitaire chez les femmes en âge de procréer, à réduire la mortalité maternelle et infantile, et à consacrer le droit à des prestations de qualité.



De son côté, Fatima Zahra Salmi, infirmière et encadrante, a précisé que ce programme de sensibilisation connaît une forte participation de la part des femmes enceintes et non enceintes, ajoutant que cette campagne représente une opportunité pour les femmes de poser leurs questions concernant le suivi de la grossesse.



Elle a de même insisté sur l’importance de la poursuite de ce type d’initiatives, qui ont un impact positif en matière de sensibilisation à la santé de la mère et de l’enfant.