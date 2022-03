Talaâ Saoud Al Atlassi : Le soutien de l'Espagne à l'initiative d'autonomie, un changement fondamental sur le plan de la question du Sahara marocain

"Le soutien de l'Espagne à l'initiative d'autonomie comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain, représente un changement fondamental concernant la cause nationale", estime l'écrivain-journaliste, Talaâ Saoud Al Atlassi.



"L'Espagne soutient totalement l'initiative marocaine d'autonomie qu'elle considère comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend, ce qui représente un changement fondamental et géographique majeur", écrit-il dans un article publié mercredi sur le site d'information en ligne ''Machahid 24'' sous le titre Initiative d'autonomie, le cauchemar du régime algérien.



''En prenant cette décision en faveur de la justesse de la cause nationale, l'Espagne conforte la réalité géographique du Sahara marocain puisque l'histoire de cette région est préservée et solidement ancrée'', relève-t-il, avant de mettre en exergue le pragmatisme de la position espagnole qui, tout en tirant les enseignements de l'Histoire, est tournée vers l'avenir des relations entre les deux pays.



L'auteur estime, en conséquence, que "ce tournant décisif sur le plan de la cause nationale sera encore consolidé grâce aux changements géostratégiques que connaît le monde, et vis-à-vis duquel le Maroc fait preuve d'intelligence, de sagesse, de Realpolitik et d'un sens de l'Histoire tout en se positionnant comme un acteur agissant et influent".



Talaâ Saoud Al Atlassi note aussi que l'initiative marocaine d'autonomie "a réussi à conquérir de vastes marges sur le plan de l'approche politique de ce conflit au niveau international", ajoutant que "cette initiative historique s'impose désormais par sa crédibilité, son réalisme, sa pertinence et son élan tourné vers l'avenir".



Commentant la réaction algérienne suite à cette nouvelle position espagnole, il souligne que "le régime algérien a pris l'habitude depuis des années de recourir, suite à ses défaites diplomatiques en cascade, à des expressions usées comme 'l'étonnement', 'l'indignation', 'la condamnation' ou encore 'la dénonciation'", soulignant, en revanche, "la vision stratégique du Maroc, son sens de l'Histoire et son réalisme dans la gestion des contestations algériennes au sujet du Sahara Marocain".



Pour lui, "le régime algérien est toujours en proie aux illusions et à des représentations qui ne peuvent que provoquer des déceptions dans le traitement de la situation intérieure en Algérie et qui plus est, s'avère incapable de gérer les relations extérieures de l'Algérie".



"Le régime algérien ne dispose pas de potentialités et d’attributs en matière de gouvernance étatique, en premier lieu son incapacité à comprendre réellement les événements à l'intérieur du pays et à l'extérieur", fait-il remarquer.



Tout en affirmant que "le pragmatisme est le moteur principal du résultat politique" et que "la pratique de la Realpolitik nécessite un État où s'exprime toutes les sensibilités, les attentes et les ambitions du peuple dans toutes ses composantes, un État-nation tel qu'il est défini en sciences politiques". M. Saoud Al Atlassi relève que le régime algérien ne répond à aucune de toutes ses normes.