Taher Salem Al Baour : L'accord de Skhirat, un référentiel de base essentiel pour parvenir à la stabilité en Libye

L'accord politique signé à Skhirat pour résoudre la crise libyenne constitue un référentiel de base essentiel pour parvenir à la stabilité du pays, a affirmé, mercredi à Marrakech, le chargé de gestion des affaires au ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Salem Al Baour.



Dans une déclaration à la presse à l'issue d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le responsable libyen a souligné que la signature de cet accord politique au Maroc et qui a jeté les bases du règlement politique de la crise libyenne confirme le rôle joué par le Royaume du Maroc dans le soutien à la stabilité de la Libye.



"Nous sommes toujours attachés à cet accord et nous saluons le rôle du Royaume visant à soutenir la stabilité de la Libye afin qu'elle sorte de sa crise politique", a-t-il dit.



Par ailleurs, M. Al Baour a indiqué avoir examiné avec M. Bourita les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, saluant la solidité des relations bilatérales, qu'il a qualifiées d'"historiques" et "ancestrales".