Tagounite : Une caravane médicale au chevet des populations locales

Une grande mission humanitaire a eu lieu, récemment à Tagounite, dans la province de Zagora. Initiée par Entraide Sans Frontières, en partenariat avec le conseil communal local, cette caravane a pu atteindre des records au niveau des personnes consultées, avec près de 2600 personnes. Un nombre qui en dit long sur les déficits sociaux dans cette province et la nécessité de caravanes de ce genre.

Composée de 54 cadres médicaux appartenant à plusieurs pays, tels que la France, la Roumanie, la Syrie et le Maroc, l’équipe s’est répartie sur différents pôles dont la logistique, la médecine générale, l’ergothérapie, la pharmacie et la médecine dentaire. L’action humanitaire organisée sous forme d’une caravane, a surtout centré ses activités sur les personnes handicapées, qui ont bénéficié de matériel approprié.

Anne Lescure n’a cessé, pendant toute la durée de cette caravane, de chapeauter toutes les opérations et de coordonner entre les différents pôles, le but étant de faire réussir cette campagne.

«Nous avons accompli notre tâche dans de bonnes conditions ; il y avait des bénéficiaires qui sont venus de loin, comme deux personnes en situation de handicap venues de Midelt, c’est-à-dire aux confins de la région : Draâ-Tafilalet», indique Saad Bentaleb, seul membre marocain de l’équipe d’organisation. L’esprit de solidarité qui a empreint cette caravane humanitaire, a fait que Victor et Alain, deux médecins, accompagnent un proche d’une bénéficiaire à Ouled Ameur, village situé à 16km, pour aller à la recherche d’une patiente handicapée à bord d’un véhicule équipé Raid.