Symposium international sur les musiques et sons en Méditerranée à Essaouira

Le 12ème Symposium mondial du groupe de recherche et d’études sur les musiques en Méditerranée, aura lieu du 18 au 23 juin courant dans l’espace culturel Dar Souiri à Essaouira, indique un communiqué de l’Association Essaouira-Mogador. D’une ampleur sans précédent, ce Symposium prévu pour la première fois en Afrique du Nord, verra la participation de près d’une centaine de chercheurs et d’académiciens, en provenance des Etats-Unis, d’Europe et de toute la Méditerranée, précise-t-on de même source.

Initié en partenariat avec l’Association Essaouira-Mogador, ce conclave bénéficie de l’encadrement et du soutien scientifique de l’Université Columbia de New York ainsi que du Conseil international des musiques traditionnelles (ICTM) basé à Londres. Ce Symposium se propose ainsi de créer un espace de dialogue et d’échange autour de la thématique "Musique et Son" aux intersections méditerranéennes qui ont modelé et continuent à modeler des concepts associés à la culture et aux identités méditerranéennes, expliquent les organisateurs. Et de poursuivre que les chercheurs et spécialistes qui feront le déplacement dans la cité des alizés, mèneront la réflexion autour du rôle de la musique et du son en Méditerranée, tout en explorant les expériences et les interactions entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Océan Atlantique, à travers la circulation de la musique et du son dans un espace culturel "aquacentrique" tel que la Méditerranée.

"Le Symposium d’Essaouira sera donc la toute première rencontre de ce niveau et de cette ambition scientifique et culturelle organisée au Maroc et en Afrique du Nord", lit-on dans ce communiqué.

Pour les initiateurs de ce rendez-vous académique, Essaouira a été choisie du fait du métissage historique de cultures, de langues et de traditions religieuses, qui caractérisent cette ville, avec une longue tradition dans l’organisation de plusieurs festivals de musique et d’arts. Une cité emblématique qui se trouve au cœur des croisements culturels et historiques entre l’Afrique, le Moyen-Orient, l'Atlantique et la Méditerranée, rappelle-t-on.

Lors de ce conclave, les débats s’articuleront autour de plusieurs thématiques dont "Les sons diasporiques", "Musique, mémoire et réveil en Méditerranée", "Ecouter l’histoire en Méditerranée", "Musique, technologie et archives", "Performances religieuses et liturgiques", "Traversées musicales juives urbaines 19-23", "Musique, musiciens, mouvements et migration", "La musique coloniale et post-coloniale au Maghreb", et "Contact culturel et identité dans les paysages sonores de la Méditerranée dans toute sa diversité".

Les débats porteront aussi sur les "Dynamiques de la diversité musicale : Maroc et rive Sud de la Méditerranée", "Aperçu et remarques sur les traditions musicales chez les communautés juives marocaines", "Relations islamo-juives autour de la musique en Méditerranée", ainsi que sur la "Musique andalouse et Méditerranée".