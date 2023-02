Sylvester Stallone se lance dans la téléréalité avec sa famille

Sylvester Stallone suit les traces des Kardashian et s'offre une émission de téléréalité avec sa famille, qui sera diffusée au printemps sur la plateforme Paramount+.



Une première bande-annonce parodique, s'inspirant du film Cliffhanger, a été mise en ligne jeudi. La star de Rambo et Rocky y partage la vedette avec ses trois filles Sophia, 26 ans, Sistine, 24 ans, et Scarlet, 20 ans.



"Stallone est enfin prêt pour montrer aux caméras ce qu'il considère comme étant le plus grand rôle de sa vie: père. Cette nouvelle série où apparaîtront les trois filles de Stallone, sa femme et lui-même invite le public à s'installer à la table d'une des familles d’Hollywood les plus connues", indique un communiqué.



Interrogé en novembre dernier par le Hollywood Reporter sur cette émission, l'acteur de 76 ans a défendu le projet en assurant qu'il s'agissait pour lui d'une manière de passer du temps avec sa famille alors "qu'il ne lui reste plus longtemps".



"J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps", expliquait-il à la revue. "C'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette émission qui me vaut beaucoup de critiques."



Sylvester Stallone n'est pas l'unique star d’Hollywood à avoir accepté d'apparaître dans une téléréalité sur sa famille. Clint Eastwood avait lui-même participé en 2012 à Mrs Eastwood and company, une téléréalité sur sa femme et leurs enfants.