Sylvester Stallone de retour dans “Rambo 5”

35 ans après le premier opus, Sylvester Stallone, 71 ans, va ressortir son couteau de chasse pour une cinquième mission de “Rambo”. Sortie prévue à l’automne 2019. Alors que “Creed II” - spin-off de “Rambo” - est prévue pour le 9 janvier 2019, l’acteur hollywoodien a mis en ligne mardi 8 mai une photo sur son compte Instagram, où l’ancien vétéran du Vietnam apparaît, genou à terre, et son fameux couteau à la main. Les producteurs Millennium Media sont en train de vendre les droits de ce futur Rambo à l’international au Marché du film, qui se tient en marge du 71e Festival de Cannes. Le tournage devrait commencer en septembre et passer par Londres, la Bulgarie et les Canaries, selon le Hollywood Reporter.

La revue spécialisée Hollywood Reporter dévoile quelques éléments du film qui voit John Rambo sortir de sa retraite après le kidnapping d’une jeune fille par un cartel mexicain spécialisé dans le trafic sexuel. Dans le premier opus de la série cinématographique, Sylvester Stallone incarne un vétéran de la guerre du Vietnam qui se rebelle contre l’hostilité de policiers d’une petite ville de l’Etat de Washington. Il participe ensuite à diverses missions en Asie dans les trois autres volets.