Sylvester Stallone au casting de “Suicide Squad”

Prévu pour le 4 août 2021, le deuxième volet de Suicide Squad fera-t-il meilleure impression aux fans de la bande-dessinée ? S’il a pour atout principal la performance de Margot Robbie en Harley Quinn, la petite amie psychopathe du Joker (Jared Leto), le premier film avait été accusé de trahir l’essence du personnage de Deadshot (interprété par Will Smith), ou encore d’avoir un peu trop lissé l’univers politiquement incorrect de l’oeuvre de DC Comics. Le film a en revanche été un beau succès en salles en rapportant plus de 746,8 millions de dollars de recettes mondiales (et en faisant près de 2,3 millions de spectateurs dans l’Hexagone). Cette fois, Warner Bros a opéré quelques réajustements pour satisfaire davantage les fans. Après son éviction par Disney en juillet, James Gunn, réalisateur des Gardiens de la galaxie 1 et 2 a été engagé pour écrire le scénario de Suicide Squad 2. L’occasion pour le cinéaste de s’atteler à un grand projet mais aussi d’y impliquer ses artistes préférés, parmi lesquels... Sylvester Stallone ! L’interprète culte de Rambo a en effet intégré le casting pour un rôle encore méconnu. “C’est toujours un plaisir de travailler avec mon ami Sylvester Stallone et notre travail aujourd’hui sur The Suicide Squad ne faisait pas exception. Bien qu’il soit une star de cinéma iconique, la plupart des gens n’ont toujours pas la moindre idée de l’incroyable acteur qu’il est.” D’après nos confrères de Deadline, l’acteur hollywoodien pourrait incarner King Shark. Il rejoindra Will Smith qui a déjà été confirmé sur ce deuxième volet et peut-être Dwayne Johnson qui figurait parmi les acteurs pressentis.