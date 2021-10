Suspension levée pour le vaccin Pfizer

Suspendu la semaine dernière sans aucune raison par le ministère de la Santé, le vaccin Pfizer est de nouveau disponible pour toutes les doses (D1, D2 et D3). Si la communication du ministère de la Santé est aussi catastrophique qu’inexistante sur le sujet, plusieurs sources concordantes nous ont confirmé l’information.



Au vrai, la suspension de Cominarty n’était pas fortuite. Elle répondait à plusieurs impératifs. D’abord, une vérification des anticorps du vaccin suite à des soupçons quant à son efficacité, d’après “Médias24”. Ensuite, la ruée vers les centres de vaccination reflète le penchant des citoyennes et citoyens pour le vaccin américain Cominarty Pfizer-BioNTech. Résultat, le stock Pfizer diminuait comme une peau de chagrin contrairement à celui des vaccins Sinopharm.



De fait, ladite suspension a permis de diminuer la pression sur les stocks du vaccin américain à défaut de modifier l’appréhension d’une partie de l’opinion publique à l’égard du vaccin chinois. Outre l’obligation d’avoir un passeport vaccinal pour retrouver une vie sociale normale, cela pourrait expliquer les longues files d’attente à l’entrée des vaccinodromes et certains centres de vaccination en capacité de stocker les vaccins Pfizer.



En effet, contrairement aux vaccins Sinopharm, le Cominarty doit être conservé au congélateur entre -90 °C et -60 °C, dans l’emballage d’origine et à l’abri de la lumière artificielle ou naturelle. En revanche, les flacons décongelés peuvent être manipulés dans des conditions d’éclairage intérieur.



Une fois le flacon congelé, il peut être conservé 9 mois entre -90 °C et -60 °C. Une durée pendant laquelle les flacons non ouverts peuvent être conservés et transportés entre -25 °C et -15 °C pendant une période unique d’un maximum de 2 semaines, puis être replacés à une température de -90 °C à -60 °C. Des données importantes pour comprendre la raison derrière l’affluence monstre dans certains centres de vaccination, à Casablanca notamment, contrairement aux petits dispensaires transformés en centres de vaccination depuis le début de la campagne nationale en janvier dernier. A la différence des dispensaires, les vaccinodromes sont plus adaptés à la conservation de l’antidote Pfizer et donc, par la force des choses, ils attirent beaucoup plus de monde.



En tout cas, mercredi, 98.668 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin. Le cumul, depuis le démarrage de la campagne, atteint 24.053.942 personnes. Le même jour, 123.804 Marocains ont reçu leur deuxième dose du vaccin pour un total de 21.835.545. Enfin, 114.603 personnes ont été piquées pour la troisième fois. Le cumul des troisièmes doses atteint ainsi 1.263.441.



C.E