Jeudi 29 Janvier 2026

Suspension du trafic maritime entre Algésiras, Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps
Le trafic maritime entre les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa et celui de Tanger a été suspendu mercredi en raison des conditions météorologiques défavorables provoquées par la dépression "Kristin", qui affecte le détroit, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Selon la même source, l’ensemble des traversées programmées ce mercredi à destination de Tanger a été annulé dans les deux ports, une situation qui se prolonge, dans le cas de Tarifa, depuis déjà huit jours consécutifs, en raison du mauvais temps persistant dans la zone.

Le trafic de marchandises est également fortement perturbé au port d’Algésiras, où l’accès des camions demeure fermé en raison de la saturation des aires de stationnement. Environ 2.800 camions sont actuellement immobilisés dans l’enceinte portuaire, occupant les zones de stationnement aménagées ainsi que la voie de droite des axes internes.

Les vents violents et le mauvais état de la mer ont en outre entraîné la paralysie de l’activité dans les terminaux à conteneurs du port d’Algésiras, selon les autorités portuaires.


