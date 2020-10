Sur les canaux de Venise,Tom Cruise masqué pour Mission impossible

Un masque noir cache son sourire mais pas son regard perçant: costume sombre sur chemise blanche, Tom Cruise est à Venise pour tourner Mission Impossible - Lybra, le 7e opus de l’indémodable série. Tom Cruise, alias Ethan Hunt, préparait cette semaine des scènes d’action dans le petit canal Rio di San Zan Degolà, dans le quartier de Santa Croce de la Sérénissime, sous l’oeil de photographes de l’AFP.



Postés à leur fenêtre, leur balcon ou sur les ponts enjambant les célèbres canaux vénitiens, les habitants curieux ont assisté aux répétitions de la superproduction hollywoodienne. Ils ont ainsi pu voir l’acteur, agile et plein d’énergie, monter sur un taxi bateau et sauter d’une embarcation à l’autre, sans l’aide d’aucune doublure. Le port du masque est seulement dû aux mesures sanitaires prévues sur les plateaux de tournage pour contenir la diffusion du coronavirus. Ces deux dernières semaines, Tom Cruise a tourné d’autres scènes du film dans le centre historique de Rome où il a été vu au volant d’une Fiat 500 jaune.



L’acteur, 58 ans, arrivé à Venise lundi, est logé dans le luxueux hôtel Gritti, situé au bord du Grand canal. L’équipe du film devrait rester dans la ville jusqu’à la première semaine de novembre. Des tournages sont prévus prochainement dans d’autres quartiers de Venise et notamment sur la légendaire place Saint-Marc. Trois semaines de tournage prévues en février en Italie —alors principal foyer de l’épidémie en Europe— avaient été annulées.



La trame du nouveau Mission Impossible, tourné par Cristopher McQuarrie et produit par la Paramount Pictures, est encore top secret. Sa sortie est attendue pour le 19 novembre 2021 et un autre épisode est aussi prévu pour 2022. Au casting figurent aussi Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg et Henry Czerny.