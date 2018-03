Suivre des cours de cinéma avec Spike Lee

Et si Spike Lee était votre futur professeur ? Avis aux réalisateurs en herbe, le cinéaste américain va partager ses 30 ans d'expérience en donnant pour la première fois des cours sur Internet pour la modique somme de 90 dollars. Les amateurs pourront suivre ses cours dès l'été 2018 et peuvent dès à présent se préinscrire sur le site de MasterClass (Masterclass.com/classes).

Les cours couvriront un large spectre du travail de l'une des icônes du cinéma contemporain : de son travail en tant que réalisateur à celui de scénariste, le rapport avec les acteurs, le financement, le choix des musiques... Autant d'aspects propres à l'industrie du film. Le réalisateur de "Malcom X" abordera également le facteur culturel dans ses films et insistera sur le fait d'être conscient du lien entre son travail et ce qui se passe dans le monde.

Fondé en 2015, la plateforme MasterClass a déjà fait appel à de grands noms du cinéma. Le site propose des cours présentés par plus d'une douzaine de célébrités dans diverses thématiques telles que Shonda Rhimes, Stephen Curry, Gordon Ramsay, Judd Apatow ou encore Marc Jacobs. Pour 180 dollars par an, les internautes peuvent suivre autant de cours qu'ils le souhaitent.

Ce n'est pas la première fois que Spike Lee s'essaye au professorat. Le réalisateur de "Do the Right Thing" a donné des cours de cinéma à l'université de Harvard en 1991, avant de rejoindre en 1993 l'université de New York, Tisch School of the Arts, en tant que professeur de cinéma. Il a été nommé directeur artistique depuis 2002.