Succès surprise d'un film anti-avortement aux Etats-Unis

Un film produit par un studio chrétien sur le revirement d'une ancienne cadre du planning familial devenue militante anti-avortement connaît un succès surprise aux Etats-Unis, sur fond d'offensive politique des opposants à l'IVG. Sorti le 29 mars, "Unplanned" a déjà réalisé 8,6 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord, selon le site spécialisé Box Office Mojo, et se maintient en quatrième position du box-office.

Rapporté au nombre d'écrans, le long-métrage arrive immédiatement derrière le blockbuster "Us", devant "Captain Marvel" ou "Dumbo". Fort de ce succès, le film doit être projeté à partir de la semaine prochaine sur 1.515 écrans, contre seulement 1.059 une semaine plus tôt, a indiqué à l'AFP l'équipe du film.

Produit par le studio Pure Flix, qui se définit lui-même comme chrétien, "Unplanned" n'a bénéficié que d'une promotion réduite car la plupart des chaînes câblées sollicitées ont refusé de lui vendre de l'espace publicitaire. De nombreux opposants à l'avortement ont vu dans ce refus une manoeuvre, soulignant également que ce film indépendant avait été interdit aux moins de 17 ans par l'Association des studios américains (MPAA). Ces critiques ont été renforcées par la brève suspension du compte Twitter du film, que le réseau social a attribuée à un problème technique. "Le film que les partisans de l'avortement ne veulent pas que vous voyiez", a écrit l'éditorialiste Marc Thiessen dans le Washington Post, reprenant tous ces éléments.