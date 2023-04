Subvention des festivals et manifestations cinématographique

La Commission de soutien à l'organisation des festivals et manifestations cinématographiques a annoncé qu'elle a accordé des subventions totalisant 5,7 millions de dirhams au profit de 15 festivals et manifestations.



Dans un communiqué, le Centre cinématographique marocain (CCM) a indiqué que la commission a examiné au terme de ses réunions, tenues les 10 et 11 avril à Rabat, 22 demandes de soutien et avait reçu les organisateurs des festivals et des manifestations cinématographiques qui ont exposé et défendu leurs projets.



Le Festival international du cinéma africain à Khouribga dans sa 23ème édition est arrivé en tête des manifestations bénéficiaires de l'appui de la Commission en s'accaparant 1.400.000 dirhams, suivi du Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan dans sa 28ème édition (1.300.000 dirhams) et du Festival international du film documentaire à Agadir dans sa 14ème édition qui a bénéficié d'une subvention d'une valeur de 700.000 dirhams, précise la même source.



Le Festival international du film de Dakhla dans sa 11ème édition a obtenu, pour sa part, la somme de 650.000 dirhams, le Festival international du cinéma d'animation de Meknès dans sa 21ème édition a reçu 600.000 dirhams et le Festival international du cinéma indépendant de Casablanca dans sa deuxième édition a, quant à lui, obtenu 200.000 dirhams.



Le Festival international du film et du Sahara d'Assa dans sa 11ème édition et le Festival du film arabe de Casablanca dans sa quatrième édition, ont bénéficié chacun de 150.000 dirhams, ajoute le communiqué.



La commission a également décidé d'allouer le montant de 100.000 dirhams au Festival international du court-métrage du Souss à Aït Melloul dans sa 15ème édition, au Festival "Caméra Kids" dans sa 7ème édition, au Festival international des films d'environnement de Chefchaouen dans sa 12ème édition et au Festival international du film Rabat-Comedy dans sa quatrième édition.



Le reste de cette enveloppe (50.000 dirhams) a été réparti entre le Forum Isouraf du 7ème art à Agadir pour sa 10ème édition et le Forum régional du court métrage pédagogique/Benslimane pour sa cinquième édition.



Présidée par Khadija Alami Laaroussi, cette réunion s’est déroulée en présence de Leïla Triki, ShanazElAkrichi, FatimaZahra Mouhim, Mourad Latifi, Driss El Kri, Mohamed Fadel El Joumani et Hicham Ibrahimi.