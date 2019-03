Steven Spielberg exhorte l'Académie des Oscars à ne plus récompenser les films de Netflix

Le réalisateur et producteur américain, Steven Spielberg, a appelé le Conseil d’administration de l’Académie des Oscars à ne plus récompenser les films de Netflix, qui propose des films et séries télévisées en flux continu sur Internet, rapportent dimanche les médias US. Un porte-parole de Steven Spielberg affirme que le célèbre réalisateur entend, par son appel, faire le distinguo entre les films proposés sur Internet en flux continu et la diffusion dans les salles de cinéma et souhaitent que d’autres, qui se soucient de la pérennité du 7ème Art, se joignent à sa campagne. Netflix avait, rappelle-t-on, engrangé, dimanche dernier, 15 nominations aux Oscars, ce qui a permis au réalisateur mexicain de rafler trois statuettes pour son film "Roma". L’appel de Spielberg, notent les médias US, a suscité une levée de boucliers dans le milieu du cinéma, certains réalisateurs s’en prenant au cofondateur de DreamWorks Studios et l’accusent d’avoir purement et simplement insulté ses confrères. Au mois de mars dernier, Spielberg avait affirmé, dans une interview à la chaîne de télévision ITV qu’"une fois on choisit le format télévisé, on est dans le giron de la production télévisuelle, ce qui nous rend, par conséquent, susceptible de gagner un Emmy, mais pas un Oscar".

Netflix, dont le siège est à Los Gatos en Californie, a été fondé 1997. En octobre 2018, cette plateforme comptait pas moins de 137 millions d'abonnés.