Steven Spielberg choisit Leonardo DiCaprio pour son nouveau projet

Deux des plus talentueux membres du monde du cinéma s’apprêtent à retravailler ensemble. Leonardo DiCaprio et Steven Spielberg avaient fait équipe pour la dernière fois en 2002, pour le film “Catch me if you can”.

Aujourd’hui, Spielberg veut réaliser un film qui racontera l’histoire d’Ulysses Grant, un général américain de la guerre de Sécession mais aussi le dix-huitième président des Etats-Unis.

Grant a été reconnu comme un tacticien militaire brillant qui a mené l’armée de l’Union à la victoire, sous les ordres du président Abraham Lincoln. Il a gagné des batailles clés à Shiloh et Vicksburg. Il a accompli deux mandats après Andrew Johnson et il a stabilisé l’économie en tentant d’éliminer les derniers vestiges de l’esclavage, notamment en écrasant le Ku Klux Klan.

Ce film d’époque sera tiré de l’œuvre emblématique de Grant Ron Chernow, gagnant du Prix Pulitzer. Sa biographie d’Alexander Hamilton a inspiré la comédie musicale à succès “Hamilton”, produite à Broadway.

Beaucoup de choses ont changé pour Leonardo DiCaprio et Steven Spielberg depuis leur dernière collaboration il y a 16 ans. Le premier est devenu l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Le réalisateur a de son côté multiplié les genres dans ses films. La fusion entre ces deux artistes ne manquera pas de nous fasciner.

Plus âgé, Leonardo peut aujourd’hui jouer les hommes aux chevelures grisonnantes du 19ème siècle. Et avec son expérience, il n’aura aucun mal à interpréter l’un des hommes les plus fascinants et les plus mal représentés de l’histoire américaine.

Présenté par ses opposants comme un ivrogne paresseux, autodestructeur et mal habillé, Ulysse Grant souffrait de démence et d’alcoolisme à une époque où l’on identifiait et où on ne soignait pas ces maladies. Brillant sur un champ de bataille, il était trop timide, trop confiant et maladroit à la ville.

Ulysses Grant contraste fortement avec les autres “grands hommes” de son époque. Connaître le parcours de ces personnages nous apprend que ceux qui ont changé le cours de l’Histoire sont aussi douloureusement humains et imparfaits. Ulysses Grant a combattu bien des obstacles à travers les batailles et les conflits politiques, faisant des alliances parfois malchanceuses.

David James Kelly a été engagé pour écrire le scénario. Mais il faudra attendre longtemps pour le début du tournage car Steven Spielberg doit encore tourner “Indiana Jones 5” et un remake de “West Side Story”. Leonardo DiCaprio retrouve lui Quentin Tarantino pour “Once Upon a Time”. Il s’apprête aussi à tourner d’autres biopics importants comme ceux sur Leonardo Da Vinci et Theodore Roosevelt.