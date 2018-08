Steven Seagal nommé émissaire russe pour les liens humanitaires avec les Etats-Unis

L'acteur américain Steven Seagal, qui a la nationalité russe depuis 2016, est devenu émissaire du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires avec les Etats-Unis, a annoncé samedi la diplomatie russe. "Steven Seagal a été nommé représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires russo-américains", a indiqué la diplomatie russe sur sa page officielle sur Facebook.

Sa tâche est d'"assister au développement des relations russo-américaines dans le domaine humanitaire, y compris la coopération dans le domaine de la culture et de l'art", selon la même source. Il s'agit d'un poste ressemblant à celui d'"ambassadeur de bonne volonté de l'ONU" et qui "ne prévoit pas de rémunération", a souligné la diplomatie russe.

Cette annonce intervient alors que les relations entre Moscou et Washington, au plus bas depuis la fin de la Guerre froide, sont notamment plombées par des divergences persistantes sur le conflit en Syrie, l'Ukraine ou encore les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, accusations que la Russie rejette. Ancienne vedette du cinéma d'action hollywoodien et grand spécialiste d'aïkido, Steven Seagal s'est vu accorder la nationalité russe par le président Vladimir Poutine en novembre 2016.