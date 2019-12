“Star Wars ” toujours en tête du box-office

La force est encore avec la saga planétaire "Star Wars" dont le dernier opus, "L'Ascension de Skywalker", a écrasé le box-office nord-américain avec des recettes estimées à 175,5 millions de dollars pourson premier weekend, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le long-métrage de Disney, qui clôt la franchise vieille de 42 ans, a réalisé le troisième meilleur démarrage de l'histoire pour un film sorti en décembre, derrière les deux précédents épisodes de cette ultime trilogie: "Le Réveil de la Force" et "Les Derniers Jedi", selon le magazine Variety. Et ce malgré les nombreuses critiques qui ont entouré la sortie du film réalisé par J.J. Abrams, avec dans les rôles principaux Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley et Oscar Isaac. Il laisse loin derrière les intrépides joueurs de "Jumanji: next level" qui ont amassé 26,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche danslessalles des Etats-Unis et du Canada. Suite de "Jumanji: Bienvenue dansla jungle" (2017), le film d'aventures avec entre autres Dwayne "The Rock" Johnson et Jack Black, et qui met en scène des jeunes propulsés dans un jeu vidéo, a récolté 101,9 millions depuis sa sortie la semaine dernière. La "Reine des Neiges 2", qui a trôné trois semaines durant au sommet du box-office, complète le podium avec 12,3 millions de dollars (386,5 millions en cinq semaines). Le deuxième volet de cet immense succès desstudios Disney suit l'histoire de la famille royale d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations desfans, notammentsur l'origine des étonnants pouvoirs d'Elsa. Ala quatrième place, l'adaptation de la comédie musicale "Cats" par Tom Hooper("Le Discours d'un Roi") ne recueille que 6,5 millions de dollars pour sa sortie. Le grand bal des Jellicle Cats pendant une nuit extraordinaire, éreinté par la critique, ne semble pas avoir convaincu les spectateurs malgré les grands noms à l'affiche: Judy Dench, IdrisElba, Taylor Swift et Rebel Wilson, entre autres. La comédie policière "A couteaux tirés", avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans, est cinquième du classement. Le film, qui met en scène une enquête rocambolesque après la mort d'un octogénaire auteur de polars, a récolté 6,1 millions de dollars pour sa quatrième semaine au cinéma, pour un total de 89,5 millions.