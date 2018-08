“Spirou ou l’espoir malgré tout”, les nouvelles aventures du groom signées Emile Bravo

L’hebdomadaire de BD Spirou fête cette année ses 80 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, l’illustrateur français Emile Bravo s’est vu confier la réalisation des prochains albums du célèbre groom. Quatre tomes qui conduisent Spirou au cœur de la Seconde Guerre mondiale.

En 2008, les fans de Spirou découvraient la jeunesse de leur héros préféré sous les traits d’Emile Bravo. Cet album le "Journal d’un ingénu" a désormais une suite qui plonge Spirou et ses amis en 1940. Alors que tout le monde attend avec appréhension l'arrivée imminente de la guerre, Fantasio s'est engagé dans l'armée belge. Quant à Spirou, il est toujours groom et continue de vivre le plus normalement possible. Sa rencontre avec Felix, un peintre juif allemand dont les nazis ont jugé l'œuvre "dégénérée", et Felka, sa femme, va lui faire découvrir la "question juive". Quand la guerre éclate, Fantasio cherche à servir la patrie le plus héroïquement possible. Spirou, lui, essaye de se rendre utile en étant fidèle à ses valeurs.

Spirou a bercé la jeunesse d’Emile Bravo qui à l’époque avait bien du mal à comprendre comment un groom qui "tient des portes" avait pu devenir un aventurier. Alors l’illustrateur français qui dessine désormais le héros de son enfance a décidé de raconter le parcours de Spirou avant que ses lecteurs ne le connaissent. Des récits sous forme de documentaires qui s’inscrivent dans la tradition de la BD franco-belge.