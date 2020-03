Spike Lee n’ira plus voir jouer les Knicks après une altercation avec des membres de sécurité

Le réalisateur américain Spike Lee, fan historique des Knicks, a annoncé mardi qu’il cesserait d’aller les voir jouer cette saison au Madison Square Garden, conséquence d’un incident survenu la veille avec des membres de sécurité de la salle new-yorkaise.

Supporter inconditionnel des Knicks, Lee, qui possède un siège “courtside” (au bord du parquet) au MSG, s’est vu refuser son accès pour ne pas avoir emprunté l’entrée des VIP, mais celle réservée aux médias et aux employés comme il en “a l’habitude depuis 28 ans”, a-t-il affirmé à ESPN.

“Le gars de la sécurité m’attendait comme si j’avais volé un truc chez (le grand magasin) Macy’s. Il voulait que je sorte, pour « re-rentrer » ensuite. Mais c’était impossible, ils avaient déjà scanné mon billet. Donc, j’ai dit que je ne bougerais pas”, a-t-il raconté.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, montrent en effet Lee, très énervé, criant: “Personne ne me l’a dit! Personne ne me l’a dit! Allez-vous me traiter comme Charles Oakley?”, en référence à l’ancien joueur des Knicks, qui avait été arrêté par la police en 2017 après une altercation avec les services de sécurité du MSG.

“Je reviendrai la saison prochaine, mais pour celle-ci c’est terminé, fini”, a assuré le futur président du jury du festival de Cannes, âgé de 62 ans.

Les choses sont néanmoins rentrées dans l’ordre, puisque le réalisateur-scénariste a pu assister à la victoire surprise de son équipe fétiche contre Houston (125-123). Il a même échangé quelques mots avec le propriétaire James Dolan.