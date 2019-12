Spécial fin d'année : Le Souverain appelle le gouvernement à mettre au point des plans rigoureux pour réussir la nouvelle étape

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement à "mettre au point des plans rigoureux" pour la réussite de la nouvelle étape voulue et conçue par le Souverain, et dans laquelle s'engage le Maroc dès à présent.

"Il incombe au gouvernement de mettre au point des plans rigoureux sur la base desquels les décisions et les projets, de portée nationale, régionale ou locale, pourront être soigneusement conçus, minutieusement réalisés et suivis sur le long terme", a dit le Souverain dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la première session de la quatrième année législative de la 10ème législature.

Par ailleurs, "grâce au concours de l'administration placée sous son autorité, le gouvernement doit veiller à l’exécution efficace des décisions, en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques, les mécanismes d’inspection et de contrôle", a souligné Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a indiqué que le gouvernement "doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration, d’harmonie".

A cet égard, "en matière de responsabilité, aucune dérobade n'est possible dans le cadre d’une stricte application du principe de reddition des comptes", a fait savoir S.M le Roi.