Spécial fin d'année : Khouloud Bennaser, finaliste du concours “Prince des poètes”

La poétesse marocaine, Khouloud Bennaser, s'est qualifiée pour la finale de la 8ème édition de la compétition "Amir chouarae" (prince des poètes) organisée par la Fondation d'Abou Dhabi pour la culture et le patrimoine.

Khouloud Bennaser faisait partie des 20 poètes sélectionnés parmi des centaines de candidats. Selon la fondation, le premier épisode de la compétition produite dans le cadre de sa stratégie culturelle vise à préserver le patrimoine culturel et à promouvoir l'intérêt pour la littérature et la poésie arabes.