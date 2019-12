Spécial fin d'année : Grand engouement au FIFM 2019

Près de 105.000 festivaliers ont assisté aux différentes projections et activités de la 18ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). Cette édition forte, sous le signe de la diversité, de l’engagement et de la liberté, a permis à un très large public d'aller à la rencontre de différentes expressions cinématographiques issues des cinq continents, confirmant ainsi la popularité et la pertinence de ce rendez-vous artistique majeur.

L'engouement du grand public pour les différentes sections du Festival n'a d’ailleurs pas faibli durant les neuf jours de l’événement, et ce dès les premières projections du matin.

Cinéphiles, étudiants, touristes et grand public sont allés à la rencontre d’œuvres originales du monde entier. Et à l'instar de la précédente édition, celle de 2019 a réservé une place de choix au cinéma national à travers la section "Panorama du cinéma marocain", qui présente une sélection des meilleurs films d’auteurs marocains de l’année.