Spécial fin d'année : Aziz Samsaoui, ambassadeur de la musique arabo-andalouse en Espagne

Quand Aziz Samsaoui est arrivé à Jaén dans les années 90 pour poursuivre ses études en ingénierie mécanique, la musique n’était à cette époque-là qu’un violon d’Ingres pour ce natif de Tétouan.

Des années plus tard, cet artiste doublé d’un producteur devient une référence en Andalousie voire dans la péninsule Ibérique, quand il s'agit d'explorer les profondeurs de ces mélodies séculaires et leurs instruments à cordes.

Sa passion pour cet univers musical n’est pas le fruit du hasard. Tout jeune, l’artiste en herbe intègre le conservatoire de la musique andalouse à Tétouan pour apprendre à jouer au luth et à déchiffrer le répertoire de ce registre musical. Il ne tarda pas à intégrer l’orchestre des jeunes de cette école. Des années plus tard, et fort de ses expériences enrichissantes et de ses multiples participations à des manifestations régionales et européennes sur la musique ancestrale, Samsaoui présente aux autorités de Grenade son projet culturel qui ne manqua pas de séduire.

Ainsi naquit le Festival des musiques anciennes de Grenade en 2016 sous la houlette de l’artiste marocain