Spécial fin d'année : Amélioration des délais de paiement

Les délais de paiement ont baissé entre 2017 et 2018 de 14 jours pour les administrations et les établissements et entreprises publics (EEP) et de 19 jours pour les collectivités locales.

C'est une "évolution satisfaisante" qui résulte des différentes actions menées dernièrement par le gouvernement conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI contenues dans le discours Royal du 20 août dernier, a souligné le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, lors de la deuxième réunion de l'Observatoire des délais de paiement (ODP) tenue en juin dernier.

"Nous pouvons enregistrer avec beaucoup de satisfaction les progrès qui ont été réalisés et nous sommes convaincus qu'avec d'autres actions qui ont été décidées aujourd'hui notamment, il y aura une avancée importante s'agissant de l'amélioration des délais de paiement et de la fluidification de notre économie", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion.