Soweto Gospel Choir : Participer au Festival de Fès des musiques sacrées du monde est un grand privilège

Le Soweto Gospel d’Afrique du Sud s’est dit ‘’honoré’’ de participer au Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé du 22 au 30 juin, autour de la thématique ‘’Savoirs ancestraux et renouveau de la médina de Fès’’. ‘’Se produire à Fès est un privilège pour nous et une occasion de partager avec vous les chansons locales de la nation arc-en-ciel’’, a indiqué le groupe sud-africain à la presse, avant son spectacle à la mythique place de Bab Al Makina.

Le groupe a indiqué qu’il chante l’amour, la paix, la liberté et l’espoir, à travers cinq langues locales, rappelant que l’Afrique du Sud a onze langues officielles. Le gospel garde toujours son caractère religieux et spirituel, ont souligné les membres du groupe. Mettant l’accent sur leur collaboration avec des stars internationales, dont la chanteuse canadienne Céline Dion et leur participation dans divers pays du monde, ils ont fait observer que le gospel est ‘’un art qui ne s’écrit pas mais se transmet de bouche à oreille’’. Le Soweto Gospel Choir - Afrique du Sud, loue le Seigneur au son de la lyre et le célèbre à travers la harpe à dix cordes en chantant en son honneur de nouveaux morceaux.

Avec le Soweto Gospel Choir, tout concourt à célébrer une spiritualité joyeuse et enlevée avec la profondeur et la perfection des voix, l’énergie fascinante des danses et le chatoiement des couleurs. Exaltés quand ils chantent leur foi, drôles et d’une tonicité acrobatique lorsqu’ils se font danseurs ou même comédiens, ces artistes polyvalents maîtrisent leur sujet à la perfection. Depuis sa création en 2002, le Soweto Gospel Choir a fait une brillante carrière dans le monde. Il a enregistré six albums (dont deux ont reçu un Grammy Award américain).