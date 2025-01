Soutien unanime du Sénat chilien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara

Le Sénat chilien a apporté un soutien unanime à l'initiative d’autonomie pour le Sahara, présentée par le Maroc en 2007 afin de résoudre le différend autour de ses provinces du sud.



Le Sénat chilien a adopté, à l’unanimité de ses membres, une résolution dans laquelle il «manifeste son appui à l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, qui signifie une solution pacifique définitive et durable» à ce différend.



La résolution des sénateurs chiliens sollicite également «le soutien et l’engagement permanent du gouvernement du Chili, en sa qualité de membre de l’Organisation des Nations unies (ONU), en faveur de la résolution N° 1754 du Conseil de sécurité de cette organisation, adoptée le 30 avril 2007 ».



Dans les considérants de la résolution du Sénat chilien, il est rappelé que l’initiative d’autonomie pour le Sahara a recueilli l’appui notamment de l’Espagne, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal.



Le Sénat chilien expose dans les détails les positions exprimées par ces différents pays en faveur de l’initiative marocaine d'autonomie, qualifiée de «base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend (…) et pour garantir la paix et la prospérité» dans la région.



La résolution du Sénat chilien a été initiée par l’ancienne présidente de cette institution législative Yasna Provoste, actuellement présidente du groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc. Elle a été soutenue par 37 sénateurs issus de l’ensemble du spectre politique représenté au Sénat chilien, majorité et opposition confondues, notamment l’ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA), José Miguel Insulza, actuel président de la Commission des affaires étrangères du Sénat.



En décembre dernier, le ministre des Relations extérieures de la République du Chili, Alberto Van Klaveren Stork, avait réitéré depuis Rabat "le soutien constant du Chili au processus mené par les Nations unies en vue d'une solution juste, pragmatique, durable, réaliste, viable, définitive et mutuellement acceptable à la question du Sahara, dans le cadre de l’initiative présentée par le Maroc aux Nations unies en avril 2007".



Dans une Déclaration conjointe sanctionnant la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue chilien, le Chili avait souligné, en outre, "la centralité des Nations unies dans le processus politique, réaffirmé son soutien à la résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations unies, datée du 31 octobre 2024", et "valorisé les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume du Maroc pour faire avancer le processus vers une solution politique".