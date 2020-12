Soutien unanime à Laâyoune et Dakhla à la décision américaine de reconnaître la marocanité de nos provinces sahariennes

Hassan Lahouideg



Président de l’Association marocaine pour l’intégrité territoriale, le développement humain et les œuvres sociales à Dakhla, Hassan Lahouideg a souligné que la reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara constitue un tournant historique dans ce dossier et qu’elle aura des répercussions positives à l’avenir. L'acteur associatif a également indiqué que la déclaration américaine consacre la pertinence de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution pour régler ce différend artificiel autour du Sahara marocain. Hassan Lahouideg a relevé que cette décision dynamiserait les investissements américains dans les provinces méridionales du Royaume, devenues un point de rencontre et un pont entre le Maroc et sa profondeur africaine, grâce aux grands projets structurels de développement adoptés dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, comme le port atlantique de Dakhla et l'autoroute Tiznit-Dakhla, via Laâyoune, ainsi que divers ateliers dans les secteurs de la pêche maritime, des énergies éolienne et solaire, entre autres.