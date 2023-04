Soutien onusien pour protéger le patrimoine culturel suite aux récents séismes en Turquie

Les Nations unies ont livré 20 conteneurs à la Turquie pour qu'ils soient utilisés dans la sauvegarde des trésors des collections de deux musées endommagés par les séismes qui ont secoué le pays récemment.



Ces conteneurs "serviront à sauvegarder les trésors inestimables des collections" des musées d'archéologie de Hatay et de Kahramanmaraş “jusqu'à ce que les experts en préservation puissent restaurer les points d'intérêt endommagés ou détruits et finalement reloger les artefacts et les œuvres d'art”, a indiqué le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans un communiqué mardi.



L'agence onusienne a relevé que cette aide s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à aider le ministère turc de la Culture et du Tourisme à protéger les objets endommagés avant leur restauration complète.



Dix-huit conteneurs ont été livrés au musée d'archéologie de Hatay et deux conteneurs au musée d'archéologie de Kahramanmaraş le 6 avril dernier.



Les livraisons ont eu lieu deux mois après le double tremblement de terre majeur qui a causé la mort d'au moins 50.000 personnes, déplacé plus de 3,3 millions de personnes et provoqué des dégâts estimés à 103,6 milliards de dollars.



“Le PNUD recherche actuellement des fonds pour soutenir un effort plus large visant à reconstruire des milliers de monuments du patrimoine culturel endommagés, dans toute leur splendide diversité”, selon l'ONU.

Le ministère turc de la Culture et du Tourisme recense 8.444 structures historiques du patrimoine culturel dans les 11 provinces les plus durement touchées par les tremblements de terre.



Plus de 60% des 2.863 structures que les experts en patrimoine ont pu inspecter ont subi des dommages plus ou moins importants, selon l'évaluation de la reconstruction et du rétablissement après les tremblements de terre (TERRA) menée par le gouvernement avec le soutien des Nations unies, de l'Union européenne et de la Banque mondiale.