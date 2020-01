Soutien de la BAD au démarrage du marché financier unifié d’Afrique centrale

Le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli et le responsable-pays du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Cameroun, Solomane Koné, ont procédé dernièrement à Douala, au Cameroun, à la signature d’un accord de don d’un montant de 783.328 UC, (environ 976.000 euros), portant financement, par la Banque, des activités du projet d’appui au démarrage du marché financier unifié d’Afrique centrale (projet AMFUAC).

La cérémonie s’est déroulée en marge de la 10e session des travaux du Comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (PREF-CEMAC), a indiqué la Banque africaine dans un communiqué.

L’objectif global du projet AMFUAC est d’appuyer les stratégies d’accès aux ressources domestiques pour combler les besoins de financement des Etats de la CEMAC dans leur processus de transformation structurelle et de diversification de leurs économies. Le programme s’articulera autour de trois composantes, notamment l’opérationnalisation du marché financier unifié, la mobilisation de l’épargne domestique et le renforcement du capital humain sur les instruments de la bourse.

Cet appui est en droite ligne avec le cadre stratégique pour l’intégration régionale de la banque pour la période 2018-2025, notamment dans son pilier III portant sur l’intégration financière. Celui-ci a pour objectif d’aider les institutions financières à devenir des acteurs régionaux et à développer un système financier régional visant à mobiliser davantage d’épargne intérieure pour répondre aux besoins du secteur productif. Il est également aligné sur le document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR-AC) pour la période 2019-2025.

Cette intervention sera complétée par celles des autres partenaires techniques et financiers, en particulier celles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) ; Nagoum Yamassoum, président de la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (COSUMAF) ; et Jean Claude Ngwa, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC).

Dans le cadre du processus d’intégration régionale des pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale, les chefs d’Etat de la CEMAC, réunis en session extraordinaire le 31 octobre 2017 à N’Djamena, ont décidé, entre autres, de faire fusionner les bourses de Douala et de Libreville, à savoir la Douala Stock Exchange (DSX) et la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC), en une bourse régionale unique, la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC), basée à Douala. Cet accord est financé par des ressources du Fonds d’assistance technique destiné aux pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI).