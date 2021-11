Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc ne cédera aucun empan de son territoire

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne cédera aucun empan de son territoire national et restera attaché à l'esprit de fraternité, de coopération et de bon voisinage, a affirmé l'ambassadeur, directeur du Bureau de représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui.



S'exprimant lors d’une cérémonie organisée par le Bureau de représentation du Maroc à Ramallah à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, M. Hamzaoui a souligné que l'épopée de la lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale se poursuit toujours avec détermination face aux manœuvres des ennemis et adversaires.



Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, "se tient comme un seul homme pour défendre ses droits légitimes, fondés sur un consensus national dont le noble objectif est de préserver l'intégrité territoriale", a-t-il relevé.



Il a évoqué l'importance du projet d'autonomie des provinces du Sud, sous souveraineté marocaine, comme initiative sérieuse et crédible qui bénéficie du soutien de la communauté internationale en vue de mettre fin au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.



L’ambassadeur a également souligné la solidarité totale et l'unanimité des différentes composantes du peuple marocain envers l'intégrité territoriale du Maroc et leur pleine mobilisation pour défendre leurs constantes nationales et protéger leur patrie.



Par ailleurs, le diplomate marocain a rappelé les significations profondes de l’anniversaire de la Marche Verte depuis son incarnation sur le terrain en 1975 grâce au génie de feu Sa Majesté Hassan II, ajoutant que la glorieuse Marche Verte a atteint ses nobles objectifs nationaux en détruisant les frontières artificielles entre la nation marocaine.